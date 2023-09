Dia da Amazônia: confira programações alusivas que ocorrem por todo Brasil

Vários eventos culturais estão sendo pensados para celebrar o Dia da Amazônia, comemorado nesta terça-feira (5). Em Belém, começam a ser grafitadas as paredes e muros que vão compor o Museu de Arte Urbana (MAUB) da cidade, localizado no Complexo do Ver-o-Rio, reunindo artes de 21 artistas visuais. Mas as atividades alusivas à data não vão se restringir apenas ao Norte do país, e sim, abranger a outras regiões do Brasil ao longo do mês de setembro. Confira as programações:

No dia 9, Manaus irá receber o Grito Rua, um evento que ocorre na Avenida Autaz Mirim, no bairro São José Operário, a partir das 15h. Entre as presenças confirmadas estão o Grupo Kuiá, Lua Negra, Rafa Militão e Banda K'Boclos para animar os presentes.

Já em Macapá a festa será garantida no dia 17 de setembro com o Festival Nossa Amazônia. O evento, que começa às 16h, vai ser realizado na Avenida Mário Cruz, entre o Teatro das Bacabeiras e a Praça Veiga Cabral, região central da cidade. Os artistas da Banda Negro de Nós, Yanna MC e Grupo Movimento sem Limites farão apresentações.

Em São Luís, vai acontecer o Re(x)istencia Fest lll no dia 30 de setembro, às 13h, no Parque do Rangedor. BNegão, Banda Lombreta, Rejane Araújo, Raiz Tribal, entre outros artistas, fazem parte da grade de shows.