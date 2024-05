Desenrola Brasil: prazo para renegociação de dívidas termina nesta segunda-feira (20)

O prazo para negociação de dívidas do Desenrola Brasil termina nesta segunda-feira (20.05). O prazo de adesão para a Faixa 1 do programa havia sido prorrogado no fim de março por meio da Medida Provisória (MP) nº 1.211/2024.

Até agora, 15 milhões de pessoas já foram beneficiadas com a negociação de cerca de R$ 52 bilhões em dívidas. Por meio do Desenrola, os inadimplentes têm acesso a descontos de, em média, 83% sobre o valor das dívidas. Em algumas situações, esse abatimento chega, inclusive, a ultrapassar 96% do valor devido. Os pagamentos podem ser à vista ou parcelados, sem entrada e com até 60 meses para pagar.

No programa, podem ser negociadas dividas bancarias como cartão de crédito, além de contas atrasadas de outros setores, como estabelecimentos de ensino, energia, água, telefonia e comércio varejista.

Como acessar?

O desenrola é acessado diretamente pela plataforma do programa. Usuários de todos os tipos de contas — bronze, prata e ouro, podem visualizar as ofertas de negociação e até parcelar o pagamento.

*(Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Emilly Melo, repórter do Núcleo de Política)