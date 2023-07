Descoberta macabra: partes de corpo humano são encontradas dentro de sacos em Manaus

Na tarde desta sexta-feira (21), a polícia foi acionada, na Zona Norte, em Manaus (AM), após o achado macabro de partes do corpo de um homem, em um terreno localizado na rua Evaristo Justino, no bairro Colônia Santo Antônio.

Em dois sacos de fibra estavam duas pernas e um tronco. De acordo com a 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, trabalhadores avistaram dois sacos de fibra e ao abrir um desses sacos, depararam-se com um pé.

A equipe do Departamento de Polícia Técnico Científico abriu as sacolas e confirmou que ali havia partes do corpo de um cadáver. Na quinta-feira (20), uma cabeça foi encontrada dentro de uma bolsa na rua das Águias, bairro São Lázaro, zona Sul de Manaus.

As partes do corpo do cadáver foram removidas para o Instituto Médico Legal (IML).