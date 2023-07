Desabamento no Grande Recide: Sobe para seis o número de vítimas fatais em prédio de Paulista (PE)

O desabamento de um prédio no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife (PE), resultou na morte de seis pessoas, de acordo com o boletim divulgado às 20h pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).

As vítimas são:

Maria da Conceição Mendes da Silva, de 43 anos;

Deivison Soares da Silva, de 19 anos, filho de Maria, morreu no hospital;

Um adolescente de 12 anos, que não teve o nome divulgado;

Um homem de 45 anos, de nome não informado;

Um jovem de 21 anos, não identificado, retirado sem vida dos escombros;

Um adolescente de 17 anos.

Durante a manhã, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do homem de 45 anos. Durante a tarde, os corpos da mulher e do adolescente de 12 anos também foram localizados sob os escombros. O jovem de 18 anos, que chegou ao Hospital Miguel Arraes (HMA), em Paulista, em parada cardiorrespiratória, passou por tentativa de reanimação, mas não resistiu. À noite, foram encontrados os corpos do adolescente de 16 anos e do jovem de 21 anos.

Resgate

As equipes de resgate continuam trabalhando para localizar possíveis sobreviventes e garantir a segurança no local do desabamento. O Corpo de Bombeiros, que mobilizou 87 profissionais para a operação de resgate, estima que cerca de 20 vítimas tenham ficado sob os escombros. Até o momento, sete pessoas continuam desaparecidas, incluindo dois homens, uma mulher e quatro crianças.

Algumas vítimas foram resgatadas com vida. Uma adolescente de 15 anos foi levada para o Hospital Miguel Arraes, enquanto uma idosa de 65 anos, politraumatizada, foi inicialmente levada para a mesma instituição e posteriormente transferida para uma unidade de saúde no Recife. Outra adolescente de 15 anos foi encaminhada ao Hospital da Restauração, onde passou por exames e seu estado de saúde é considerado estável. Além delas, dois adolescentes de 16 e 17 anos, juntamente com dois homens de 21 e 22 anos, foram encontrados vivos fora do edifício.

A operação de resgate está sendo realizada em duas frentes de trabalho, com auxílio de cães farejadores para localizar possíveis vítimas. No entanto, a forte chuva que atinge a região tem dificultado as buscas e pode ter contribuído para o desabamento do prédio.

Até o momento, a Prefeitura de Paulista não se pronunciou oficialmente sobre a tragédia, levantando questionamentos sobre possíveis negligências e falta de fiscalização adequada.