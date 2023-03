Deputado do MS exalta livro de Adolf Hitler durante sessão na Assembleia Legislativa; vídeo

Na tarde desta terça-feira (7), durante sessão na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, o deputado bolsonarista João Henrique Catan, do PL, segurou e exaltou ideias contidas no livro escrito por Adolf Hitler, o "Mein Kampf". A atitude gerou revolta em grupos militantes em Campo Grande.

Em sua fala, gravada pela própria Alems, Catan se dirigiu à presidência da Casa e empunhou a obra, sugerindo que o Legislativo do MS siga nos rumos do que foi o parlamento "europeu" da Alemanha. "É com o Mein Kampf de Hitler que peço para que esse parlamento se fortaleça, se reconstrua e se reorganize", bradou o parlamentar.

O deputado ainda justificou a citação à obra, afirmando que o parlamento alemão serviu, após sua reconstrução, de inspiração para o modelo romano-germânico do Direito Constitucional Brasileiro.

A atitude do parlamentar foi repudiada por um militante ligado a partidos de esquerda, que postou a foto de Catan segurando o livro e destacou que a obra contém ideais de Hitler, como antissemitismo, perspectivas racistas e instituições intolerantes às minorias.

Em resposta às críticas, Catan usou as redes sociais para repudiar a ideia de ser ditador e afirmou que em seu discurso fez questão de frisar o oposto: "ditadura é calar o parlamento, principalmente orientar a base a derrubar simples requerimentos".

A atitude do deputado gerou indignação e repercutiu em todo o país, levantando questões sobre a escolha de representantes políticos que exaltam ideais antidemocráticos e de ódio.