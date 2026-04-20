VÍDEO: Depósito da WePink, empresa de Virginia Fonseca, é interditado em Anápolis

A Prefeitura de Anápolis interditou, na última sexta-feira (17), um galpão utilizado pela WePink, empresa associada à influenciadora Virginia Fonseca. A medida foi tomada após fiscalização que identificou irregularidades no armazenamento de produtos e ausência de documentação obrigatória para o funcionamento do espaço.

Segundo a administração municipal, equipes da Vigilância Sanitária estiveram no imóvel, localizado na Avenida Brasil Sul, no bairro São João, após o recebimento de denúncias. Durante a inspeção, os fiscais constataram que o depósito operava sem autorização legal.

VEJA MAIS



Entre as irregularidades apontadas estão infiltrações e presença de mofo nas áreas onde os produtos eram armazenados, incluindo cosméticos e suplementos. Além disso, o local não possuía alvará de funcionamento nem licença sanitária, e também não atendia às normas de Boas Práticas de Fabricação e Armazenamento exigidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Atividades suspensas

Com a interdição, as atividades no galpão foram suspensas por tempo indeterminado. A empresa foi autuada, e os itens armazenados no local estão proibidos de serem comercializados até que todas as exigências legais sejam cumpridas.

Em nota, a prefeitura destacou que a ação tem como objetivo garantir a segurança dos consumidores, já que condições inadequadas de armazenamento podem comprometer a qualidade e a segurança dos produtos. Até o momento, a marca não se pronunciou diante do ocorrido.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)