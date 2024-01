Dentista é presa suspeita de deformar pacientes com cirurgias estéticas autorizadas apenas a médicos

A Polícia Civil de Goiás prendeu uma dentista suspeita de deformar pacientes com procedimentos estéticos que só podem ser feitos por cirurgiões plásticos. Hellen Kacia Matias da Silva é cirurgiã-dentista com especialidade em harmonização orofacial, segundo o seu registro profissional, e começou a ser investigada em setembro de 2023, após a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon) ter recebido denúncias de que a odontóloga e outros três profissionais estavam exercendo ilegalmente a medicina.

As investigações demonstram que Helen da Silva realizava cirurgias estéticas expressamente proibidas pelo Conselho Federal de Odontologia, incluindo alectomia (redução do nariz); retirada de pele excessiva dos olhos (blefaroplastia); e lipo de papada (face lifting). Os serviços eram anunciados por valores abaixo do mercado em perfis nas redes sociais, onde a dentista acumula mais de 650 mil seguidores.

“A análise do celular e dos prontuários dos pacientes indicou o cometimento desses crimes contra pessoas muitas vezes humildes, que juntavam dinheiro para fazer uma cirurgia estética, que não tinham conhecimento que a profissional não tinha atribuição e que ficaram deformadas”, disse a delegada Débora Melo, responsável pela investigação.

Após o cumprimento de um mandado de busca de apreensão na clínica de Hellen, em novembro de 2023, os policiais encontraram nos celulares apreendidos conversas de vários clientes que ficaram com rostos deformados após a realização de cirurgias com a profissional. Eles reclamavam de inflamações, cicatrizes e assimetria nos resultados.

“O que chamou atenção é que não havia nenhum registro de ocorrência antes, foi só depois da análise do celular que nós vimos mais de 30, 40 pessoas que reclamavam dos resultados das cirurgias”, afirmou a delegada. Hellen também anunciada cursos para outros profissionais da saúde técnicas de procedimentos autorizados apenas a cirurgiões plásticos, como face lifting.

O Conselho Regional de Odontologia (CRO-GO) informou em nota que "medidas administrativas pertinentes estão sendo tomadas, obedecendo o devido sigilo aplicável ao caso".