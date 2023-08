Manoel Gomes, dono do hit da internet 'Caneta Azul', muda aparência; veja antes e depois

O cantor Manoel Gomes, conhecido pelo hit da internet “Caneta Azul”, mostrou o resultado dos procedimentos estéticos na face que realizou para os seus quase seis milhões de seguidores.

Avaliados em R$ 70 mil, o artista colocou cerca de 20 lentes nos dentes, que totalizaram R$ 65 mil., além de realizar harmonização facial, aplicando botox e preenchimento de olheiras que somaram R$ 5 mil.⁠

"Gostei muito do resultado, agora me sinto mais jovem. Estou mais confiante para cantar e me apresentar pelo Brasil”, afirmou o artista no story do Instagram.⁠

De acordo com os dentistas que cuidaram da mudança do cantor, o botox e o preenchimento foram feitos na medida certa, respeitando a idade do paciente, porém serviram para darum "ar descansado". Esses procedimentos combinaram com as lentes que são para deixar o sorriso mais harmonioso.

