Dono do hit 'Caneta azul' anuncia nova música durante turnê nos EUA

Manoel Gomes, dono do hit “Azul caneta” que virou sucesso na internet em 2019, anunciou em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira (21), direto de Nova York, a próxima música que vai lançar. Ele está nos Estados Unidos realizando a “Turnê Blue Pen” (caneta azul). Neste sábado, Manoel se apresentará na cidade de Pennsauken, no estado da Philadelphia, neste sábado (22). A viagem termina dia 27 deste mês, em Las Vegas.

Com a Times Square de fundo, o artista disse que o nome da canção será “Çeiça”. O post já conta com mais de 353 mil curtidas e passou dos 7 mil comentários. “Olá, pessoal. Estou diretamente da linda cidade de Nova York e vou cantar a próxima música que vou lançar para vocês, que é a Ceiça”, disse

O cantor aproveitou para dar uma palinha em meio aos nova-iorquinos. “Ceiça, você vai ficar sabendo que estou te escrevendo, mas eu não vou te esquecer. A minha vida, dia e noite, é só pensando em você. Ceiça, não gosto de lembrar daquela última mensagem que você me escreveu. Que o nosso amor tinha acabado, eu fiquei desesperado chorando por você”, cantou.

O apresentador televisivo Celso Portiolli para fazer um pedido a Manoel na publicação do músico. “Faz a versão em inglês”, requisitou.