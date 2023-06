Dono do hit 'Caneta Azul' denuncia empresários por desvio de R$1 milhão; entenda

Famoso pela popularidade da música "Caneta Azul", Manoel Gomes, de 53 anos, denunciou um suposto desvio de pelo menos R$ 1 milhão das contas bancárias dele. Segundo a queixa registrada, os antigos empresários do cantor, Leonardo Santana e Joab Castro, são os responsáveis pelo desvio e estão sendo acusados de estelionato pelo artista.

Joab cuidou da carreira de Manoel por quatro anos, mas nos últimos três meses, o filho do empresário, Leonardo, assumiu a gestão das redes sociais do artista. Atualmente, o cantor é representado pelo empreendedor Lineu Junior.

O advogado de defesa de Manoel Gomes, João Nascimento, afirma que existem evidências de extorsão por parte dos últimos empresários, que teriam desviado cachês do cantor. O advogado também está analisando contratos de publicidade assinados nos últimos quatro anos, preparando toda a documentação necessária.

"Ambos [os empresários] falharam na gestão. Eles [Joab e Leonardo] não fizeram a prestação de contas como deveriam. Se apropriaram indevidamente de valores e praticaram maus-tratos com relação ao artista. Entre outras práticas ilegais", disse Nascimento ao O GLOBO.

No entanto, ainda não é possível determinar o valor total do prejuízo sofrido por Manoel. O advogado menciona que os valores ultrapassam a casa dos sete dígitos, mas a defesa está atualmente analisando extratos bancários e contratos para uma investigação mais aprofundada, o que deve levar alguns dias.

Nas redes sociais, Leonardo Santana alega ter sido vítima de um complô. "Lineu Junior fugiu para o Rio de Janeiro, levando Manoel Gomes junto para manipulá-lo. Hoje [dia 24 de maio], ele me desconectou das redes sociais de Manoel", disse. A equipe de Joab não se pronunciou até o momento.

Em nota enviada ao GLOBO, a Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública de São Paulo (SSP) declarou: "A Polícia Civil informa que o caso está sendo investigado por meio de inquérito policial. Diligências estão em andamento para esclarecer todas as circunstâncias relacionadas aos fatos. Detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial."

Invasão às redes sociais

No último sábado (3), Manoel anunciou que suas redes sociais haviam sido invadidas no dia 23 de maio, mas que havia recuperado o acesso no dia 2 de junho. Ele informou que retomou o controle de sua conta no Instagram e que estão sendo feitos esforços para recuperar também o controle de outros canais digitais, como YouTube, Gmail, TikTok e Facebook.

"Ele [Manoel] também teve seu acesso às redes sociais negado por Leonardo. Já recuperamos a posse do Instagram e agora estamos trabalhando para recuperar a posse de outros canais digitais nos quais ele se comunica e monetiza suas atividades", disse ainda o advogado de defesa. Veja o vídeo divulgado pelo artista no Instagram:

Por sua vez, Leonardo divulgou no sábado que também perdeu o acesso ao Instagram de Manoel. "Meu sócio Lineu Junior não tem coragem de olhar na minha cara porque sabe que é um golpista, traidor e manipulador de um inocente. Hoje ele me desconectou das redes sociais [...] em vez de me procurar para conversarmos como adultos", relatou.

Em resposta, Leonardo Santana afirmou ao GLOBO que gerenciou as redes sociais de Manoel por apenas três meses, e não quatro, como divulgado anteriormente. Ele enfatizou que é incorreto afirmar que o cantor é representado por Lineu Junior. Segundo Leonardo, existe um contrato vigente de representação artística, o qual só pode ser quebrado mediante decisão judicial e pagamento de multa.

"Eu fiquei dois meses como empresário do Manoel sozinho. No início do terceiro mês, Lineu Junior e Manoel Dias se tornaram sócios. Agora, os dois se uniram para tentar quebrar o contrato por meio de mentiras e acusações infundadas, a fim de ficarem com a minha porcentagem e dividirem a porcentagem do Leonardo entre eles", declarou Santana.

Sob investigação

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil por meio de um inquérito policial. A SSP de São Paulo ressaltou que diligências estão em andamento para esclarecer todas as circunstâncias relacionadas aos fatos. Detalhes estão sendo preservados para garantir a autonomia do trabalho policial.

A defesa de Manoel Gomes continua a analisar os extratos bancários e contratos relacionados ao caso, a fim de determinar o alcance total do prejuízo sofrido pelo cantor. Enquanto isso, as disputas entre os empresários envolvidos e as alegações de manipulação e quebra de

Leia a nota enviada ao GLOBO na íntegra:

Não foram nos últimos quatro meses que eu, Leonardo, passei a administrar as redes sociais do Manoel. Foram nos últimos três meses apenas. É incorreto dizer que agora o cantor é representado por Lineu Júnior. Hoje, Manoel Gomes tem três empresários: Leonardo Santana, Lineu Júnior e Manoel Dias, que tem contrato vigente de representação artística com Manoel. O contrato só pode ser quebrado mediante decisão judicial e pagamento de multa. Não existe nenhuma prova até agora do desvio de nenhum valor da carreira do Manoel, e nenhum processo foi iniciado até o momento. O que existem são acusações por parte de Lineu Júnior e Manoel Dias contra Leonardo Santana, visto que, os sócios Lineu Júnior e Manoel Dias pretendem tirar o sócio Leonardo Santana do contrato artístico para se apropriarem da porcentagem do Leonardo e dividirem a porcentagem do Leonardo entre eles. Sobre a acusação de que eu, Leonardo, não fiz a prestação de contas com Manoel, eu fiquei apenas dois meses como empresário sozinho do Manoel, e nesses dois meses foi feita a prestação de contas ao Manoel Gomes, na presença do advogado dele Manoel Dias, onde Manoel Gomes concordou, assinou a prestação e a mesma foi autenticada em cartório.