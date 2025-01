Dengue: entenda o motivo do aumento de casos durante o verão

A alta incidência de chuvas em grande parte do país está diretamente ligada a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, que depende desse acúmulo de água para se reproduzir. O período do verão intensifica esse processo com temperaturas mais elevadas que auxiliam na eclosão dos ovos do mosquito. O secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), Rivaldo Cunha, explica porque acontece uma escalada de casos neste período.

“Durante o verão, nós temos dois fenômenos que estão diretamente associados com a biologia do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue: as elevadas temperaturas e um maior volume de água. Esses dois fatores, juntos, contribuem para acelerar a proliferação do vetor da dengue, encurtando, inclusive, aquele período entre ovos e mosquito adulto”, explica.

A principal medida de prevenção contra o mosquito ainda é o cuidado redobrado: limpeza de quintais para evitar água empoçada, vedação das caixas d’água, limpeza de vasos de plantas e calhas. Além de permitir que os agentes de saúde façam vistorias em possíveis focos do Aedes aegypti.

Assim como diversos insetos, o Aedes passa por metamorfose completa durante seu desenvolvimento. Isso significa que as fases jovem e adulta são completamente diferentes e, portanto, ocupam nichos distintos, vivendo em ambientes diferentes e com hábitos particulares em cada etapa do desenvolvimento.

Quanto ao ciclo de vida do mosquito, todo o seu desenvolvimento de Aedes de ovo, passando por larva e pupa, até a fase de mosquito adulto, dura cerca de 7 a 10 dias, dependendo das condições ambientais.

A transição de larva para adulto depende de uma etapa de desconstrução dos tecidos larvais e a reconstrução das estruturas do adulto, fase chamada de pupa. Essas pupas não se alimentam e, por isso, são muito pouco vulneráveis a compostos vindos do meio externo, como é o caso dos inseticidas.

VEJA MAIS

Todo o processo de desenvolvimento, de ovo a adulto, é muito influenciado por condições ambientais. O tempo de duração do desenvolvimento completo, até a fase adulta, e da longevidade da vida do inseto adulto, pode variar muito, dependendo de fatores como umidade, temperatura, disponibilidade de alimento, necessidade de deslocamento, entre outros.