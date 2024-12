Butantan pede registro de vacina contra a dengue à Anvisa

Nesta segunda-feira (16), o Instituto Butantan enviou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o pedido de registro de sua vacina contra a dengue. Se for aprovado, o imunizante será o primeiro do mundo contra a doença a ser aplicado com uma única dose, uma vantagem que facilita a adesão em relação às vacinas existentes.

“É um dos maiores avanços da saúde e da ciência na história do país e uma enorme conquista em nível internacional. Que o Instituto Butantan possa contribuir com a primeira vacina do mundo em dose única contra a dengue mostra que vale a pena investir na pesquisa feita no Brasil e no desenvolvimento interno de imunobiológicos”, disse o diretor do Instituto Butantan, Esper Kallás, em comunicado à imprensa. As informações são do portal Metrópoles.

A expectativa do Butantan é de ter capacidade para entregar cerca de 100 milhões de doses ao Ministério da Saúde nos próximos três anos, caso receba o sinal verde da Anvisa. Um milhão de doses da vacina poderá ser entregues em 2025 - o restante fica para os dois anos seguintes.

A definição dos critérios de vacinação da população será feita pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A fábrica da vacina da dengue do instituto, localizada no Centro Bioindustrial do Butantan, já foi inspecionada e considerada adequada pela Anvisa. A agência já emitiu certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) para a planta.