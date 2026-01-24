Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Demolição do Teatro Procópio Ferreira começa e provoca comoção entre artistas

Símbolo da história cultural paulistana, espaço inaugurado em 1948 e marcado por grandes montagens e pelo programa Sai de Baixo começa a ser demolido e gera indignação entre artistas.

Jéssica Nascimento
fonte

Teatro Procópio Ferreira tem demolição iniciada em SP. (Foto: Reprodução/Instagram @miguelfalabellareal)

A demolição do Teatro Procópio Ferreira, um dos espaços culturais mais tradicionais de São Paulo, teve início nesta semana. Imagens publicadas nas redes sociais na sexta-feira (23) mostram a retirada da fachada do prédio, localizado na Rua Augusta, no bairro dos Jardins. Inaugurado em 1948, o teatro ficou conhecido em todo o país por ter sido o palco das gravações do programa Sai de Baixo, da TV Globo, exibido entre 1996 e 2002.

A destruição do espaço causou forte repercussão entre artistas e profissionais da cultura. Ao longo de 77 anos de história, o Teatro Procópio Ferreira recebeu montagens marcantes e nomes consagrados do teatro brasileiro, como Paulo Autran (1922–2007) e Tônia Carrero (1922–2018). Entre os espetáculos de destaque que passaram por seu palco estão Mulheres Alteradas, Às Favas com os Escrúpulos e os musicais Cabaret e Tim Maia – Vale Tudo.

Diversos famosos manifestaram tristeza e indignação com a demolição. Miguel Falabella, ator, autor e diretor, relembrou sua ligação afetiva com o local: afirmou que o teatro foi sua casa durante os anos de Sai de Baixo e cenário de muitos projetos posteriores, lamentando o desaparecimento de mais um espaço cultural na maior cidade do país.

Bruno Mazzeo resumiu o sentimento com um simples “que tristeza”, enquanto o cineasta Kleber Mendonça Filho classificou a demolição como inacreditável, ressaltando que São Paulo perde um teatro com 77 anos de história justamente no século 21. 

Luana Piovani destacou a importância do espaço em sua trajetória pessoal e profissional, mencionando a emoção ao ver as imagens da destruição. Gabriela Medvedovsky e Rosane Gofman também manifestaram pesar.

Erica Montanheiro criticou duramente a gestão pública, afirmando que São Paulo estaria se tornando um “túmulo da cultura”, citando também a demolição do Teatro de Contêiner e denunciando o descumprimento de promessas feitas à companhia que ocupava o espaço. Para ela, projetos culturais inovadores como esse seriam valorizados em outros países.

Paulo Betti adotou um tom mais contundente, classificando o ocorrido como uma decisão política e afirmando que não se trata apenas de tristeza, mas de indignação. 

O ator ressaltou a importância histórica do teatro e cobrou responsabilidade dos gestores públicos, defendendo mobilização política. Carol Castro definiu a situação como “devastadora”, enquanto Bárbara Bruno expressou dor e consternação com a perda do espaço.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

teatro procópio ferreira
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

ALERTA

Brasil tem 4 vítimas de feminicídio por dia e atinge o maior número na década

São Paulo é o Estado com maior número de casos nesse período (1.774), seguido por Minas Gerais (1.641) e Rio Grande do Sul (1.019).

20.01.26 19h13

Rival do Brasil na Copa, Marrocos assume 8º lugar em ranking da Fifa de poucas mudanças

19.01.26 20h43

Secom: Lula e presidente do Panamá discutem crise na Venezuela e preparam encontro em fórum

15.01.26 21h03

Pesquisa

Pesquisa revela que 58% sentem medo de Trump repetir ação militar contra Venezuela no Brasil

A Genial/Quaest ouviu presencialmente 2.004 brasileiros, em 120 municípios, entre os dias 8 a 11 de janeiro

15.01.26 7h58

MAIS LIDAS EM BRASIL

CONTRATAÇÃO

Petista Jaques Wagner pediu vaga no Banco Master para o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega

Ex-ministro recebeu R$ 1 milhão mensais para auxiliar na venda do banco, enquanto líderes petistas mantinham articulações com a cúpula da instituição

24.01.26 9h49

BRASIL

Surto de esporotricose: entenda o que é a doença transmitida por gatos e como prevenir

Doença transmitida através de mordidas e arranhões é benigna em humanos e fatal para felinos

17.10.23 18h00

INCÊNDIO

Motel com clientes é atingido por incêndio durante a madrugada

Incêndio começou em depósito, mobilizou 16 bombeiros e não deixou feridos

23.01.26 21h23

APOSTAS ONLINE

Brasil bloqueia mais de 25 mil sites ilegais de apostas online

Governo divulga balanço após um ano de mercado regulado no país.

24.01.26 15h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda