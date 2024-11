Paraense condenada por tráfico humano ganha título de miss na prisão

A ex-influenciadora e modelo paraense Kat Torres, condenada por tráfico humano e exploração sexual, venceu o concurso “Miss TB 2024” no Complexo Prisional Feminino Talavera Bruce, localizado em Bangu, Rio de Janeiro, na última quinta-feira, 14 de novembro. O evento teve a participação de cerca de 390 presas com bom comportamento, e a escolha de Kat foi baseada em sua atuação durante a competição realizada na prisão.

Cumprindo uma pena de oito anos por tráfico humano e outros crimes relacionados à exploração sexual, sua história foi alvo de atenção internacional após investigações do FBI, em 2022, que a ligaram ao desaparecimento de duas mulheres nos Estados Unidos. As apurações indicaram que as vítimas poderiam estar em sua casa nos EUA.

Antes de sua prisão, Kat se tornou conhecida nas redes sociais como "guru espiritual", promovendo cursos de coaching com preços que iam de R$ 73 por mês a R$ 700 por ano, atraindo centenas de milhares de seguidores. Além disso, ela estava ligada ao recrutamento de mulheres para um clube de strip-tease, onde, de acordo com relatos, as vítimas eram pressionadas a trabalhar longas horas sob a ameaça de serem “amaldiçoadas” se se recusassem.

Quem é Kat Torres?

No final de setembro de 2022, a guru paraense Katiuscia Torres, conhecida como Kate A Luz ou Kat Torres, foi acusada de tráfico humano. Letícia Maia Alvarenga e Desirrê Freitas foram levadas pela guru aos Estados Unidos para trabalharem como influencers, mas, devido à falta de contato com familiares e amigos, a família das jovens suspeitavam de seita, rede de prostituição ou tráfico humano.