Deltacron: ‘não há motivos para preocupação’, afirma ministro da Saúde

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou pelas redes sociais, na noite desta terça-feira (15), que “não há motivos para preocupação” com a Deltacron, cepa híbrida que é uma junção das variantes Deltra e Ômicron. Mais cedo, ele havia informado que o Brasil identificou dois casos da nova variante do coronavírus, sendo um no Amapá e outro no Pará. A comunidade científica internacional ainda estuda a capacidade de transmissão e letalidade da cepa.

VEJA MAIS

Ao comentar o assunto nas redes sociais, Queiroga informou que os dois casos estão em investigação e foram notificados pelos estados ao Ministério da Saúde. “O sequenciamento total do vírus deve ser finalizado nos próximos dias pelo laboratório de referência nacional da Fiocruz”.

Na sequência, ele afirmou que não havia motivos para se preocupar. ‘A OMS classificou a Deltacron apenas como variante para monitoramento (Vum) e não a considerou como variante de interesse ou preocupação, como foi o caso da Ômicron e da Delta, por exemplo”, completou.