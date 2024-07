Cursos online gratuitos em diversas áreas do conhecimento ajudam no aperfeiçoamento; acesse!

O Centro Universitário Caxias do Sul (FSG) está oferecendo cursos online gratuitos em diversas áreas de atuação, uma excelente oportunidade para atualizar o currículo e iniciar o segundo semestre de 2024 com novas habilidades.

Os cursos, disponíveis na plataforma digital da instituição, incluem vídeo aulas e materiais de apoio elaborados por professores experientes do Grupo Cruzeiro do Sul. Segundo a assessoria de imprensa da instituição, as opções incluem Animação Digital, Design Thinking, Liderança, Empreendedorismo, entre outros, com cargas horárias variando entre 30 e 80 horas.

Após a conclusão, os alunos recebem um certificado de conclusão, um importante diferencial no currículo. As inscrições estão disponíveis no site Cursos Gratuitos On-line - Cruzeiro do Sul Virtual.

A FSG é o Centro Universitário da Serra Gaúcha, reconhecida por mais de 20 anos pelo desenvolvimento de propostas educacionais inovadoras e referência no cenário da educação superior. Integra o Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, oferecendo cursos de Graduação, Pós-graduação e Extensão, presenciais e a distância.

Acesse os cursos clicando aqui!