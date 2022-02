Criminosos matam homem a tiros e deixam corpo no meio da rua em Manaus

No último domingo, moradores de um beco que dá acesso a rua Madrepérola, no bairro Gilberto Mestrinho, na zona Leste de Manaus, foram surpreendidos com barulhos de disparos de arma de fogo. Quando os tiros cessaram, eles encontraram o corpo de um homem na rua. Os suspeitos foram vistos em um carro, ainda não identificado. As informações são do Portal do Holanda.

Uma das suspeitas é de que os criminosos teriam levado o homem até a rua e o assassinado no local, uma vez que a vítima não era moradora do bairro, segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Foram identificadas pela perícia duas perfurações na virilha do homem, mas não foi possível precisar se a vítima de fato foi baleada ou esfaqueada.

Acionado, o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo para exames de necropsia que devem apontar a causa da morte.