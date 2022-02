Jovem é assassinado a tiros, neste sábado, em Marabá

Um homem foi assassinado, neste sábado (26), em Marabá, no sudeste paraense. Por volta das 11h40, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio no bairro Jardim União, localizado no núcleo Cidade Nova.

Segundo os policiais que atenderam essa ocorrência, a vítima foi identificada como Carlos Daniel Silva Torres, de 19 anos. O jovem, popularmente conhecido como “Curicão”, assassinado com arma de fogo, na rua São Jorge. As informações são do portal Debate Carajás.

A autoria e a motivação do crime são desconhecidas. O homicídio será investigado pelos policiais civis da Delegacia de Marabá. Quem tiver mais informações sobre o assassinato pode ligar para o Disque-Denúncia Sudeste do Pará, nos telefones (94) 3312-3350; WhatsApp (94) 98198-3350; (94) 3312-3350. E, também, pelo Disque-Denúncia 181.