Moradores encontram corpo de jovem de 22 anos na Vila Palmares 2, em Parauapebas

A Polícia Civil confirmou o achado de um corpo por moradores, na tarde de sexta-feira (18), na área adensada da Vila Palmares 2, na zona rural do município de Parauapebas, no sudeste do Pará. Trata-se do jovem Weudon João Batista Kened, de 22 anos de idade, encontrado em uma pedreira. Com informações do site Ze Dudu.

De acordo com a guarnição da Polícia Civil que foi à Vila Palmares 2, o corpo de Weudon Kened aparentava ter levado uma forte pancada na cabeça e também demonstrava que o nariz havia sangrado.

A Polícia Civil também informou que o cadáver estava em local de difícil acesso. Foi a PC quem comunicou o achado ao Instituto Médico Legal, órgão que compõe a estrutura do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC).

Uma equipe do IML fez a remoção do corpo e os policiais civis iniciaram o levantamento, na área da Vila Palmares, de possíveis indícios e informações que levem ao esclarecimento das circunstância da morte do rapaz.

A Vila Palmares 2, assim como a 1, reúne grande densidade populacional e é uma das áreas mais antigas da zona rural do município de Parauapebas, que contabiliza 46 anos de existência. Um tempo relativamente curto se tratando de uma cidade.