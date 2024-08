Crianças são envenenadas após comerem caju; vizinha é presa suspeita do crime

Dois irmãos, de 7 e 8 anos, foram internados em estado grave na última sexta-feira (23) após serem envenenados na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí. A principal suspeita do crime é a vizinha das crianças, identificada como Lucélia Maria da Conceição Silva, que foi presa horas após o ocorrido. Revoltados com a situação, moradores do bairro Dom Rufino incendiaram a casa da mulher.

De acordo com familiares das vítimas, os meninos começaram a passar mal após consumirem cajus supostamente oferecidos pela vizinha. Eles foram levados às pressas ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, onde estão entubados e em estado grave, mas estável.

A Polícia Militar prendeu a vizinha após a denúncia dos familiares. Ao chegar à Central de Flagrantes de Parnaíba, a suspeita negou as acusações. Segundo a Polícia Civil, durante uma busca em sua residência, foi encontrado um gato com sinais claros de envenenamento, além de outras evidências que serão analisadas.

Testemunhas relataram que Lucélia mantinha uma relação conflituosa com os vizinhos, e que animais frequentemente apareciam mortos ou envenenados nas proximidades de sua casa.

Apesar da presença de uma viatura policial no local para proteger a residência de Lucélia, moradores revoltados conseguiram incendiar a casa da suspeita durante a noite. A Polícia Civil segue investigando o caso para determinar se o envenenamento foi intencional ou acidental.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)