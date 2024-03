Padre sofre tentativa de envenenamento enquanto celebrava missa na Itália

Um padre sofreu uma tentativa de envenenamento enquanto celebrava uma missa em Cessaniti, na Itália, no último sábado (24). A situação ocorreu após o religioso se manifestar contra uma organização mafiosa.

Felice Palamara é conhecido por denunciar o crime organizado. Durante a celebração, ele notou cheiro de água sanitária e decidiu suspender imediatamente a missa, chamando a polícia nacional italiana.

De acordo com as análises da polícia, os recipientes de água e vinho de Palamara estavam misturados com água sanitária. Para o padre, se trata de uma tentativa de envenenamento feita pelo grupo de criminosos ‘Ndrangheta.

“Tenho certeza de que este ato de intimidação não tem nada a ver com os meus paroquianos porque estou aqui há 10 anos e sempre tive boas relações com as pessoas da paróquia”, disse Palamara ao jornal Corriere della Sera. “Não permitimos que ninguém faça mal à paróquia. Ninguém pode parar uma cidade que merece redenção e que quer crescer”, acrescentou.

A ‘Ndrangheta, considerada o grupo de crime organizado mais rico do mundo, ganhou dezenas de milhares de milhões de dólares com o tráfico de cocaína ao longo de várias décadas e recentemente conseguiu expandir o seu alcance por toda a Europa, à medida que a máfia siciliana perdia a sua influência.