Crianças ficam presas em brinquedo de parque de diversões após problema no funcionamento; vídeo

Nesta quinta-feira (23), 12 crianças ficaram presas em um brinquedo dentro do parque Cidade da Criança, localizado no bairro Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo (SP). Segundo o Corpo de Bombeiros, o brinquedo apresentou falhas durante o funcionamento. As crianças que visitavam o parque tinham de 10 a 13 anos e foram retiradas após uma hora de espera.

O capitão André Elias do Corpo de Bombeiros de São Bernardo do Sul disse que a retirada das pessoas do brinquedo chamado “tapete” foi realizada utilizando escadas da equipe e que todas as crianças estão bem. “Não existe nenhuma criança ferida”, afirmou André.

O brinquedo foi imediatamente interditado pela prefeitura de São Bernardo do Campo e Polícia Militar para vistoria até que possa ser liberado futuramente. O parque segue funcionando normalmente com outras atrações.

"É importante destacar que o parque é administrado pela empresa Nova Cidade Parques São Bernardo do Campo, que acionou os bombeiros e a Polícia Militar", disse um representante da prefeitura local.

