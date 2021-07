VÍDEO: Brinquedo descontrolado apavora visitantes de festival

Uma cena desesperadora foi compartilhada nas redes sociais, na última quinta-feira (8). O vídeo mostra um brinquedo perdendo o controle em um parque de diversão, deixando as pessoas que estavam no equipamento balançando. O caso aconteceu no 95º National Cherry Festival, um festival gastronômico em Traverse City, Michigan, nos Estados Unidos. As informações são do portal Último Segundo.

Uma testemunha afirmou que o problema no brinquedo começou por volta das 23 horas. O brinquedo começou a balançar fortemente para frente e para trás e chegou até a levantar do chão por conta, aparentemente, do vento. Assista:

Com o susto, um grande grupo de pessoas se juntou e segurou a base do brinquedo, tentando estabilizar o equipamento.

Visitantes do parque ouvidos pelo jornal local UpNorthLive News dizem que o brinquedo foi travado e as pessoas que estavam nele conseguiram sair. A multidão aplaudiu a ajuda.

De acordo com o UpNorthLive News, ninguém ficou ferido. Nesta sexta-feira (9), o brinquedo já estava desmontado.