Crianças de 3 e 7 anos denunciam estupro pelo pai e dois irmãos adolescentes

A Polícia Civil da Paraíba prendeu, na última-terça feira (13), um homem sob suspeita de estuprar as duas filhas, de três e sete anos, e ainda permitir a participação dos outros dois filhos adolescentes, de 14 e 17 anos.

As crianças teriam relatado os crimes para uma tia próxima, que logo oficializou a denúncia na Delegacia da cidade de Alagoinha.

VEJA MAIS

Segundo o delegado Fábio Facciolo, as crianças moravam com o pai e os irmãos depois da morte da mãe, vítima de câncer. Ela teria pedido, antes de morrer, que as filhas morassem com a tia para a qual as meninas recorreram.

O homem suspeito dos crimes contra as filhas passou por audiência de custódia nessa terça-feira (13). A Justiça determinou a manutenção da prisão, bem como das apreensões.

As meninas foram ouvidas pelo delegado e têm acompanhamento do Conselho Tutelar.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)