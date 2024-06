Crianças dormindo no chão: Polícia e MP apuram crime de maus-tratos em creche

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Polícia Civil iniciaram uma investigação sobre denúncias de maus-tratos contra crianças em creches municipais de Pirajuí, uma cidade com pouco mais de 22 mil habitantes no interior de São Paulo. A medida foi adotada após a divulgação de fotos que mostram bebês dormindo no chão.

Crianças dormindo no chão em creches Reprodução/ TV Globo Reprodução/ TV Globo Reprodução/ TV Globo Reprodução/ TV Globo

As imagens, reveladas pela TV Globo nesta terça-feira (18/6), mostram pelo menos oito crianças descalças e deitadas no chão, algumas sobre um tapete de EVA. A situação causou indignação e mobilizou as autoridades locais.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Delegacia de Pirajuí recebeu um ofício do MP-SP sobre o caso e será responsável pela investigação. "Imagens estão sendo analisadas e funcionários das escolas e da prefeitura municipal serão ouvidos", informou a SSP em nota oficial.

Em resposta às acusações, o prefeito de Pirajuí, Cesar Fiala (PSDB), negou nas redes sociais que as crianças estejam sofrendo maus-tratos. Segundo ele, a cena foi manipulada para criar a impressão de que as crianças são deixadas naquela condição. “Colocaram elas no chão frio dando a entender que nós não estamos dando o atendimento necessário às nossas crianças”, disse o parlamentar, que culpou a oposição pela denúncia e afirmou que a prefeitura vai apurar o caso.