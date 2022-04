Diretora de escola infantil suspeita de maus-tratos e tortura contra crianças se entrega à polícia

A direta de uma escola, Roberta Regina Rossi Serme, de 40 anos, que está sendo investigada por maus-tratos e tortura contra crianças na capital paulista, se entregou à polícia na noite da quinta-feira (28). Ela era considerada foragida da Justiça. Os crimes teriam sido cometidos na escola Colmeia Mágica.

De acordo com a polícia, além de planejar fugir, a suspeita também retirou materiais de dentro do colégio infantil para dificultar o trabalho dos investigadores e ameaçou funcionárias.

Roberta, uma funcionária e a irmã e pedagoga Fernanda Carolina Rossi Serme - que já está presa - estão envolvidas nas filmagens, que mostram bebês amarrados com lençóis e chorando em banheiros, que viralizou na web. As crianças aparecem com os braços imobilizados com panos, como se fossem camisas de força.

Em depoimento à polícia, a diretora da escola infantil chegou a confirmar que os vídeos foram gravados na creche, e que as crianças que aparecem no conteúdo são os seus alunos. Mas, negou que ordenasse que alguém amarrasse as crianças. Ela afirmou que as cenas foram montadas por alguma funcionária insatisfeita com o emprego para prejudicá-la.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)