Crianças de 6 meses a 4 anos vão poder tomar vacina contra a covid-19

O Ministério da Saúde ampliou o público elegível para a vacina Pfizer Baby contra a covid-19 para todas as crianças de 6 meses até 5 anos incompletos (4 anos, 11 meses e 29 dias). A decisão de dá quase cem dias após aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Anteriormente, o governo apenas recomendava a imunização de crianças nessa faixa diagnosticadas com alguma comorbidade. As informações são da Agência Estado.

A nota técnica do governo, assinada na sexta-feira (23), não apenas atesta a segurança e eficácia do imunizante, como reconhece a relevante carga da doença nesse público, principalmente entre os mais novos. "Sabe-se que o risco de casos graves pela covid-19 diminui conforme a redução da faixa etária, no entanto, o risco de agravamento aumenta em crianças menores de 2 anos de idade, notando-se que esta população teve a incidência de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) pela covid-19 e a taxa de mortalidade pela doença superiores à população de 5 a 19 anos de idade", diz o documento.

O esquema de vacinação é uma série primária de três doses de 0,2 ml. As primeiras vacinas são administradas com três semanas de intervalo, seguidas por uma terceira pelo menos oito semanas depois.