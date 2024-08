Criança previu as quatro gestações de sua mãe antes dela saber que estava grávida; entenda

João Torres, de 5 anos, tem surpreendido a todos com suas previsões sobre as gestações de sua mãe, Heloisa Torres, de Santo André, no ABC Paulista. Segundo Heloisa, o menino, que é conhecido por trazer animais mortos para "ressuscitar", sempre acertou quando ela estava grávida, antes mesmo de confirmar com um teste.

A história ganhou destaque quando Heloisa compartilhou um vídeo revelando que João previu todas as suas quatro gestações. Ao 1 ano, ele tocou sua barriga e disse "neném" antes mesmo de ela saber da gravidez. Aos 3 anos, enquanto estavam em uma feira, João anunciou que ela estava grávida, o que se confirmou quando a menstruação dela atrasou.

Recentemente, João novamente acertou a previsão ao perguntar sobre o nascimento de gêmeos, o que levou Heloisa a fazer um ultrassom e confirmar a gravidez. Ela também revelou que João previu a própria chegada, dizendo que ela havia sonhado que estava grávida dele.

Heloisa descreveu o próximo bebê como um “bebê arco-íris”, que vem após uma perda gestacional, e brincou com seus seguidores oferecendo a ajuda de João para confirmar gestações. Ela pediu que enviem fotos de si mesmas quando a menstruação atrasar para que João possa dar a resposta.