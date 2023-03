Criança de um ano picada por inseto tem dedo amputado após erro de enfermeira

Uma criança de um ano e sete meses, identificada apenas como Lara, teve o dedo mindinho direito amputado por conta de uma falha da enfermeira que a atendeu ao remover a atadura. O caso aconteceu no Pronto-Socorro de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Lara deu entrada no hospital após ter sido picada na testa por um inseto e, para a administração dos medicamentos, precisou colocar um acesso na veia e ter as mãos enfaixadas.

VEJA MAIS

De acordo com o pai da paciente, a criança chegou ao hospital na última terça-feira (15), porque a testa ficou inflamada e inchada após a picada do inseto. O médico que prescreveu as medicações recomendou que as duas mãos da menina fossem cobertas com atadura, evitando, assim, que o acesso fosse retirado acidentalmente por ela.

Em entrevista ao portal G1, a família da criança informou que a enfermeira usou uma tesoura para retirar o curativo e, ao fazê-lo, acabou cortando acidentalmente parte do dedo mindinho de Lara. A mãe da menina notou o sangramento na região, mas só percebeu a gravidade após a filha ter sido encaminhada ao centro cirúrgico e retornado sem a ponta do dedo.

“Minha filha deu entrada no pronto socorro terça-feira, ontem, com uma picada de mosquito na testa, que inflamou e inchou. Foi colocada no soro com antibiótico, e quando foi tirar o acesso que estava enrolado com atadura, a tesoura amputou o dedinho”, escreveu o pai de Lara, nas redes sociais.

Orientados pela Polícia Militar, os pais aguardam a alta de Lara do hospital para obter uma cópia do boletim médico e entrar com ação contra a unidade de saúde. A enfermeira envolvida foi afastada enquanto a apuração do caso está sendo feita.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)