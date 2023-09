Criança de 7 anos morre após desabamento do teto da quadra em escola municipal

Um menino de 7 anos morreu, na terça-feira (12), após o telhado de uma quadra escolar municipal cair sobre ele, em Corumbá (MS). Durante o acidente chovia muito. A vítima foi identificada como Matheus Alves de Souza.

A criança estava participando de uma aula de educação física, juntamente com colegas da segunda e terceira série, na Escola Cássio Leite de Barros, quando a tempestade repentina começou. Enquanto os alunos tentavam retornar à sala de aula durante uma rajada de vento intensa, o teto desabou, atingindo gravemente as crianças.

VEJA MAIS

As informações foram confirmadas pelo próprio prefeito Marcelo Iunes (PSDB), nas redes sociais. O temporal que ocasionou o desabamento do teto da escola registrou média de ventos de 40km/h, atingindo um pico de 96km/h, de acordo com medições realizadas pela Defesa Civil. Matheus morreu na hora, enquanto outras quatro crianças envolvidas no incidente foram encaminhadas ao hospital. Duas delas receberam alta no período da tarde do mesmo dia, enquanto as outras duas não corriam risco de morte.

Como medida de precaução, a prefeitura optou por suspender as atividades nas escolas da rede municipal de ensino até a sexta-feira (15), buscando garantir a segurança dos alunos.