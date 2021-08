Criança de 4 anos morre com fraturas de crânio após ser atacada por cachorro de estimação

Uma criança, de quatro anos de idade, morreu no último final de semana, após sofrer graves lesões na região da cabeça e no rosto ao ser atacada pelo cachorro da família no quintal de casa, localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio. As informações são do portal Metrópoles.

Os ataques ocorrem quando Esther Vianna da Silveira brincava na área de lazer da casa com outras crianças. Segundo a mãe da vítima, o animal, da raça rottweiler, com quem a criança convivia há dois anos, a atacou. Ela teve arranhões considerados graves na cabeça e na face, com laceração de couro cabeludo e sinais de fraturas de crânio e múltiplas perfurações de tórax.

A menina chegou a ser socorrida e levada ainda com vida à à Unidade Pré-Hospitalar e Ambulatorial de Xerém, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O enterro de Esther foi realizado no último domingo (1), no Cemitério de Bongaba, no bairro Piabetá, em Magé.