Criança de 4 anos é morta a tiros enquanto fazia dever de casa; pai também foi assassinado

Em Teresina, no Piauí, um pai e uma filha foram assassinados a tiros dentro de casa, na noite da última quinta-feira (11/4). A menina, de apenas 4 anos, fazia o dever de casa no momento do crime.

As vítimas, identificadas como Francisco Eduardo Guimarães, mais conhecido como "Índio", de 23 anos, e Ana Eloíse, a criança, foram alvejados por seis homens encapuzados que invadiram a casa. A menina chegou a ser socorrida por moradores vizinhos, mas morreu no hospital. Já o pai morreu no local.

VEJA MAIS

Conforme o coordenador do Departamento de Homicídios e Proteção à pessoa, delegado Francisco Costa, o pai da menina era membro de uma facção criminosa e os autores seriam integrantes de um grupo rival. Ele tentou, ainda, se esconder no banheiro, mas foi alvejado.

Até o momento, os suspeitos não foram identificados e nem localizados. As autoridades seguem investigando o caso para entender a motivação.

Também não há informações se Francisco Eduardo era, de fato, o alvo do grupo.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com