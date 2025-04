Cratera engole carro após asfalto ceder na zona leste de São Paulo

Um carro foi engolido por uma cratera de cerca de dois metros de profundidade que se abriu em Cangaíba, na Avenida Doutor Assim, na zona leste de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (14). O asfalto cedeu após uma erosão perto de uma rede subterrânea da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Não houveram feridos.

Segundo a Sabesp, a companhia está em contato com a vítima, que não se feriu, para prestar assistência e se desculpar pelo ocorrido. A empresa afirma ainda estar “analisando as possíveis causas do solapamento na rede de esgoto que passa pela via". Técnicos também estão no local para iniciar os trabalhos de reparo e a via está isolada.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também interditou o perímetro por medida de segurança. Enquanto o buraco não é reparado, os motoristas são orientados a circular pela outra faixa da avenida.

Problema recente

A pista central da Marginal Tietê, em São Paulo, também está interditada após uma cratera ter se formado na pista na tarde da última quinta-feira (10)

O asfalto cedeu cerca de 400 metros antes da Ponte Atílio Fontana, no acesso da pista local para a central. O trecho fica no sentido da Rodovia Castello Branco, na altura da saída da Rodovia dos Bandeirantes.

Na sexta (11), a Sabesp afirmou que a pista estaria reparada em três dias, mas teve as obras suspensas após as fortes chuvas de domingo (13). A companhia afirma que concluiu a fase de aterramento e agora trabalha na recomposição do asfalto do local. A reparação deve ser concluída até o fim desta segunda.

Com informações do Metrópoles