Trecho com cratera na BR-010 conta com desvio para garantir fluxo de veículos no Pará

Um desvio foi feito na BR-010, trecho entre Paragominas e Ipixuna do Pará, para garantir o fluxo de veículos no local onde se abriu uma cratera na pista. As obras para tapar o buraco e normalizar o tráfego de veículos continuam na área. Nesta terça-feira (8), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que “a expectativa é concluir os serviços até a próxima semana”.

“O DNIT informa que os serviços para recuperação do trecho estão em andamento. A autarquia realizou a escavação na margem da rodovia e analisa o nível de saturação do solo devido ao período chuvoso”, comunicou.

Cratera sendo fechada na BR-010. (Foto: Divulgação)

A cratera se abriu na altura do km 203 da rodovia, a Belém-Brasília, na manhã de sábado (5), após chuvas intensas. O problema na área foi constatado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que faziam rondas no trecho. Cones foram colocados na pista para sinalizar a cratera. Após o afundamento do asfalto, os veículos passaram a circular em apenas uma das faixas da pista. No entanto, para garantir a segurança dos trabalhadores e o fluxo normal de veículos, o desvio na pista foi feito ainda no domingo (6).

Segundo o DNIT, para resolver o problema, as obras são realizadas em etapas: remover três metros de profundidade de material, substituir por material novo e realizar a pavimentação. Ainda segundo o órgão, o serviço será realizado nos dois lados da via. Assim, enquanto os trabalhadores estiverem no trecho, um lado da via ficará livre e o outro interditado para que o trânsito não seja prejudicado. O esquema ocorrerá nos dois lados da via.