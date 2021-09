Crânio humano carbonizado é encontrado às margens de rodovia

A Polícia Civil foi acionada, na manhã do último domingo (12), após um crânio humano carbonizado ter sido encontrado. A cabeça estava em uma zona de mata, às margens de uma rodovia, na cidade de Araçariguama, no interior de São Paulo.

De acordo com informações dos policiais, os agentes foram acionados por técnicos de uma operadora de telefonia, que trabalhavam no reparo de uma rede telefônica que havia sido danificada por uma queimada recente. Na altura do quilômetro 52, eles encontraram o crânio carbonizado.

A perícia esteve no local e o crânio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba, para a realização de exames que possam identificá-lo.