O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

CPNU 2025: Prova discursiva será neste domingo em 228 cidades

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) mobiliza milhares de candidatos com regras específicas de horário e estrutura para a etapa discursiva

O Liberal
fonte

Concurso Unificado: 42 mil candidatos fazem prova discursiva (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A prova discursiva do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será realizada hoje (7) em 228 cidades de todos os estados e do Distrito Federal, mobilizando mais de 42 mil candidatos classificados na primeira fase do certame. Os portões de acesso aos locais de prova fecham às 12h30 (horário de Brasília), com horários específicos para diferentes regiões do país. A lista completa dos municípios de aplicação pode ser consultada no documento oficial disponibilizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Horários e fechamento dos portões

Candidatos devem estar atentos aos horários locais de fechamento dos portões, que variam de acordo com a região. No Acre, em Tabatinga (AM) e na região do Alto Solimões (AM), o fechamento ocorrerá às 10h30 (horário local). Já para o Amazonas (Manaus), Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, os portões serão fechados às 11h30 (horário local).

Estrutura e avaliação das provas

A prova discursiva possui formatação e duração distintas conforme o nível do cargo:

  • Para cargos de nível superior, a avaliação será realizada das 13h às 16h, composta por duas questões, valendo 22,5 pontos cada, totalizando 45 pontos.
  • Para candidatos a cargos de nível intermediário, as provas ocorrerão das 13h às 15h, e consistirão em uma redação dissertativo-argumentativa, com valor total de 30 pontos.

A prova deve ser escrita à mão, utilizando caneta esferográfica azul ou preta (transparente), e somente o texto transcrito na folha definitiva será considerado para correção. A banca exige clareza, objetividade e domínio da norma culta, abrangendo ortografia, coesão, coerência e estrutura textual. Os textos deverão ter até 30 linhas.

Em relação à pontuação:

  • Nível superior: 50% da nota total para conhecimentos específicos e 50% para o domínio da Língua Portuguesa.
  • Nível intermediário: 100% da nota total para o domínio da Língua Portuguesa, focando na qualidade da escrita e na capacidade de argumentação.

É exigida a permanência mínima de 1 hora na sala de prova após o início. O caderno de questões só poderá ser levado nos últimos 60 minutos de aplicação.

Documentação e recomendações

Todos os candidatos convocados devem acessar o cartão de confirmação, disponível na página do CPNU da FGV, para verificar detalhes como endereço, sala, horário e cidade de aplicação. É obrigatória a apresentação de documento de identificação oficial com foto, original e dentro do prazo de validade, além do cartão de confirmação (impresso ou digital). Sem um documento válido, o acesso ao local de prova será negado.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) recomenda que os participantes confiram o local da prova com antecedência e planejem o deslocamento, considerando fatores como trânsito, obras, transporte público e condições climáticas.

Itens permitidos e proibidos

Para a realização das provas, alguns itens são permitidos, enquanto outros são estritamente proibidos:

  • Permitidos:
    • Água em garrafa transparente, sem rótulo.
    • Lanches leves, em embalagens transparentes e silenciosas.
    • Caneta esferográfica azul ou preta (transparente).
  • Proibidos:
    • Celulares, fones de ouvido, relógios, smartwatches e quaisquer aparelhos eletrônicos.
    • Papéis soltos, anotações, livros ou materiais de consulta.
    • Acessórios de cabeça (bonés, chapéus ou gorros), exceto por razões religiosas.

Todos os objetos pessoais deverão ser acondicionados conforme orientação da equipe de sala.

Panorama dos candidatos e vagas

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), 42.499 pessoas foram aprovadas e classificadas na primeira fase do certame, que consistiu na prova objetiva. A logística para a aplicação das provas mobiliza mais de 22 mil pessoas em todo o território nacional, sendo 11 mil apenas das forças de segurança, distribuídas em 290 locais de prova organizados em todo o país.

O Distrito Federal destaca-se como o estado com o maior número de pessoas classificadas (8.214), seguido pelo Rio de Janeiro (6.616), São Paulo (4.014), Minas Gerais (3.578) e Bahia (3.294), que juntos concentram mais de 60% do total nacional. No Sul do país, o Rio Grande do Sul (1.007), Paraná (973) e Santa Catarina (675) também apresentam forte presença. O Espírito Santo registra 604 classificados.

No Nordeste, a distribuição é equilibrada, com Pernambuco (2.195), Ceará (1.545), Paraíba (926), Rio Grande do Norte (1.019), Maranhão (935), Piauí (800), Sergipe (625) e Alagoas (496), além da Bahia, que lidera a região. No Centro-Oeste, Goiás contabiliza 1.299 classificados, seguido por Mato Grosso (382) e Mato Grosso do Sul (332), somando-se ao Distrito Federal. A região Norte também mostra participação consistente, com Pará (1.332), Amazonas (516), Rondônia (301), Roraima (211), Amapá (187) e Acre (121).

A segunda edição do CPNU atraiu mais de 760 mil pessoas inscritas e oferta 3.652 vagas para 32 órgãos.

Brasil
