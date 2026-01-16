Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

CPMI do INSS: igreja de Castanhal, no Pará, é citada por senadora Damares Alves

Nessa quarta-feira (14), a senadora do Republicanos-DF divulgou uma lista com nomes de instituições evangélicas e pastores suspeitos com pedidos de envios de convocação, convite ou transferência de sigilo, rebatendo o pastor Silas Malafaia

Lívia Ximenes
fonte

Senadora Damares Alves (Republicanos-DF) divulgou uma lista de instituições e líderes religiosos citados na CPMI do INSS (Geraldo Magela / Agência Senado)

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) apresentou, nessa quarta-feira (14), uma lista com nomes de igrejas evangélicas e pastores citados em pedidos de convocação, convite ou transferência de sigilo na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Entre os mencionados, está uma igreja de Castanhal, no interior do Pará. As informações foram divulgadas por Damares após o pastor Silas Malafaia exigir explicações da senadora, que falou sobre o envolvimento de grandes instituições e líderes religiosos no esquema de desvios.

VEJA MAIS

image Damares rebate Malafaia e divulga lista de igrejas e pastores alvos da CPI do INSS
Nesta quarta, Silas Malafaia criticou Damares e afirmou que a declaração da senadora era "conversa fiada"

image CPI quer ouvir ministra do STM por receber R$ 700 mil de empresa ligada a Careca do INSS

image Reajuste do INSS para aposentados e pensionistas injeta cerca de R$ 220 milhões no Pará
Benefícios acima do mínimo sobem 3,9%, mas correção fica abaixo da inflação oficial do país

Em requerimento enviado pelo deputado federal Rogério Correia (PT-MG), em 25 de novembro de 2025, a igreja identificada como Adoração Church deveria apresentar informações de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e transferir o sigilo bancário e fiscal. A solicitação pede dados de 1º de janeiro de 2019 a 25 de novembro de 2025.

“A Controladoria-Geral da União (CGU), no âmbito das investigações relativas à Farra do INSS, identificou a utilização de igrejas evangélicas por suspeitos de desviar recursos de aposentados e pensionistas, como possível mecanismo para a prática de lavagem de dinheiro”, afirma o documento. Em justificativa, Rogério Correia declara que consta transferência de mais de R$ 366 mil à Adoração Church, conforme dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O requerimento está disponível no site do Senado Federal.

As demais igrejas citadas pela senadora Damares Alves são Igreja Assembleia de Deus Ministério do Renovo, de Centro Novo do Maranhão (Maranhão); Ministério Deus é Fiel Church (Sete Church), de São Paulo (São Paulo); e Igreja Evangélica Campo de Anatote, de Barueri (São Paulo). Além disso, foram convidados a comparecer à CPMI os líderes religiosos Fabiano Campos Zettel, Cesar Belucci do Nascimento, Péricles Albino Gonçalves e André Fernandes. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito convocou, também, o líder religioso André Machado Valadão para prestar depoimento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cpmi do inss

igrejas e pastores envolvidos na fraude do inss

fraude do inss
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Secom: Lula e presidente do Panamá discutem crise na Venezuela e preparam encontro em fórum

15.01.26 21h03

Pesquisa

Pesquisa revela que 58% sentem medo de Trump repetir ação militar contra Venezuela no Brasil

A Genial/Quaest ouviu presencialmente 2.004 brasileiros, em 120 municípios, entre os dias 8 a 11 de janeiro

15.01.26 7h58

Lula e Sheinbaum rejeitaram 'divisão ultrapassada do mundo em zonas de influência'

08.01.26 21h22

BRASIL

Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha

A Polícia Federal apura se o filho do presidente Lula seja sócio oculto do lobista

08.01.26 9h03

MAIS LIDAS EM BRASIL

FRAUDE DO INSS

CPMI do INSS: igreja de Castanhal, no Pará, é citada por senadora Damares Alves

Nessa quarta-feira (14), a senadora do Republicanos-DF divulgou uma lista com nomes de instituições evangélicas e pastores suspeitos com pedidos de envios de convocação, convite ou transferência de sigilo, rebatendo o pastor Silas Malafaia

16.01.26 8h49

BRASIL

Crianças desaparecidas no Maranhão: entenda o que aconteceu e veja a cronologia dos fatos

Dois meninos e uma menina da mesma família desapareceram no dia 4 de janeiro. Um dos meninos foi encontrado com vida após quatro dias

13.01.26 10h56

Omissão de socorro

Jovem que abandonou amigo em trilha pode ter que pagar quase R$ 13 mil em indenização

Thayane Smith poderá ainda prestar serviço comunitário e pagar indenização para Roberto Farias Tomaz e ao corpo de bombeiros

15.01.26 16h43

VIRALIZOU

Marido de influencer desaparece e surge casado com outra mulher na Europa; entenda o caso

Após mais de 10 anos de casamento, o companheiro de Maria Fernanda Magnani a deixou para viver com garota de programa com quem se relacionou entre 2022 e 2023, conforme relato da influenciadora

09.01.26 12h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda