Corredores viralizam após ação de solidariedade para pessoas com deficiência

Essa semana viralizou nas redes sociais um vídeo de corredores que realizam um projeto social "Pernas de aluguel" com objetivo de conduzirem PCD's (pessoas com deficiência) em corridas de rua para sentirem a emoção de cruzar uma linha de chegada.

O vídeo mostra a emoção e a felicidade das pessoas com deficiência. O vídeo ganhou as redes sociais. O projeto surgiu no início de 2014 através de Eduardo de Godoy, fundador do Pernas de Aluguel, que já era voluntário em uma instituição que atende jovens carentes com deficiência múltipla, a Associação Beneficente Rainha da Paz, em Santana de Parnaíba, SP. Ele havia se envolvido com corrida de rua há pouco mais de um ano e pensou em fazer o mesmo: levar pessoas com deficiência em corridas de rua para vivenciarem a sensação de cruzar uma linha de chegada.

O objetivo do projeto é promover diversão para pessoas com deficiência motora e/ou cognitiva, proporcionando aos participantes a oportunidade de transformar a linha de chegada em algo mais especial.