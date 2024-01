Corpos de vítimas de helicóptero serão resgatados neste sábado (13)

A remoção dos corpos das vítimas do acidente com o helicóptero que caiu no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, deve ser feitaa na manhã deste sábado (13). A informação é da Polícia Militar. A medida foi tomada “considerando as condições meteorológicas e o nascer do sol”.

A corporação suspendeu os trabalhos na noite desta sexta-feira (12) devido à falta de visibilidade pelo horário e o mau tempo na região. O helicóptero modelo Robinson 44 foi encontrado nesta sexta-feira (12) após 12 dias de buscas. O aparelho desapareceu na Serra do Mar, no dia 31 de dezembro.

A polícia vai preservar a área da queda. Em nota, a PM informou que vai manter uma equipe na mata durante a madrugada para preparar a área para a remoção dos corpos. Morreram no acidente o piloto Cassiano Teodoro, 44 anos, e os três passageiros: Raphael Torres, 41; Luciana Rodzewics, 45; e Letícia Ayumi, 20.