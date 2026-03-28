COP15 amplia proteção a peixes da Amazônia e ariranha

A 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15) aprovou novas medidas voltadas à proteção de grandes bagres amazônicos e da ariranha. As decisões foram tomadas durante a plenária do evento, realizado em Campo Grande (MS), e reforçam a cooperação internacional para a conservação dessas espécies.

Entre os principais avanços está a adoção de um plano de ação voltado aos grandes bagres migratórios da Amazônia, como a dourada e a piramutaba. A proposta foi liderada pelo Brasil, com participação de países da região por meio da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).

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A estratégia busca garantir a preservação dos habitats naturais e a conectividade dos rios amazônicos, considerados essenciais para o ciclo de vida dessas espécies.

Plano prevê integração entre países amazônicos

O plano aprovado estabelece ações conjuntas entre os países para ampliar o conhecimento sobre as espécies e fortalecer políticas públicas de conservação. Entre as medidas estão o monitoramento das rotas migratórias, o incentivo à pesca sustentável e a participação de comunidades locais e povos indígenas na gestão dos recursos naturais.

Ainda de acordo com especialistas, a preservação dos rios enfrenta desafios como a falta de dados científicos e a pressão de atividades humanas. Entre os principais impactos estão obras como barragens e outras intervenções que afetam o fluxo natural dos rios. A avaliação é que ampliar o conhecimento sobre as espécies e seus habitats é fundamental para orientar políticas de conservação mais eficazes nos países amazônicos.

Ariranha passa a integrar lista de espécies ameaçadas

Outro ponto aprovado durante a COP15 foi a inclusão da ariranha nos anexos da Convenção sobre Espécies Migratórias (CMS), que reúnem espécies que necessitam de proteção internacional. Considerada a maior lontra do mundo, a ariranha é um mamífero semiaquático encontrado em áreas alagadas da América do Sul, com presença significativa na Amazônia e no Pantanal.

A espécie já sofreu redução populacional em alguns países devido à caça predatória. Com a decisão, a ariranha passa a integrar a lista de espécies ameaçadas, o que amplia os esforços globais para sua conservação.