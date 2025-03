Consulta pública avalia a segurança de pontes do Brasil; veja como participar

Para avaliar se pedestres, ciclistas e motoristas se sentem seguros ao trafegarem pelas pontes do Brasil, o Tribunal de Contas da União (TCU) iniciou uma consulta pública nacional para coletar dados sobre as principais deficiências existentes nas construções. A consulta busca ouvir a sociedade, visando propor novas medidas para garantir a segurança e a qualidade das pontes, e estará disponível até o dia 15 de abril.

VEJA MAIS

O principal foco é a experiência do cidadão ao transitar pela ponte. Durante a consulta, será possível informar dados sobre a localização da construção, registrando o Estado da federação, o município e a rodovia na qual a ponte se encontra. Depois, os aspectos da estrutura serão avaliados, tais como: estado de conservação e manutenção - por exemplo, se há buracos, desníveis, rachaduras, quebras ou ferrugem. Também é possível informar sobre a situação de segurança como sinalização, iluminação e largura adequadas para a travessia. O relato pessoal, com fotos, irão auxiliar o TCU a identificar os problemas encontrados.

Investimento em infraestrutura

No Pará, duas novas pontes estão sendo construídas, para potencializar a mobilidade, infraestrutura, agilidade e o turismo na região. A nova ponte entre Icoaraci e Outeiro já está com 65% dos serviços concluídos e conta com uma estrutura estaiada no trecho central, composta por cabos de aço que garantem maior resistência e segurança. A estrutura possui 414 metros de comprimento e 10,5 metros de largura, com um design inovador que oferece dois vãos de navegação de 117 metros cada, assegurando a fluidez e a proteção do tráfego aquaviário.

Além disso, gera cerca de 120 empregos diretos e cerca de 200 indiretos, o que impulsiona a economia local, com benefícios tanto para moradores quanto para turistas.

Nesta segunda-feira (17), o Governo do Pará assinou a Ordem de Serviço para o início da obra da Ponte do Rio Itaporanga, localizada no município de Barcarena, nordeste paraense. O investimento irá alavancar a economia e reduzir em cerca de 40 minutos o deslocamento entre a Sede e o Polo Industrial, o que irá beneficiar cerca de 150 mil pessoas.

Como participar?

O público já pode colaborar com a consulta pública do TCU. A ação está em andamento e estará aberta até o dia 15 de abril. Acesse aqui.

(Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão da repórter Camila Guimarães)