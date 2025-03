Construção da nova ponte estaiada entre Icoaraci e Outeiro tem 65% das obras executadas

A construção da nova ponte estaiada entre os distritos de Icoaraci e Outeiro, em Belém, registra avanço das obras, com 65% dos serviços concluídos. Investimento do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), a ponte é considerada um marco para o desenvolvimento e integração do Estado, com o objetivo de potencializar a mobilidade, a infraestrutura e o turismo na região.

"Cada etapa é um avanço significativo para a entrega de um equipamento eficiente e seguro. Essa ponte não é apenas uma solução para a mobilidade, mas também um motor de desenvolvimento econômico e social, gerando empregos, promovendo o turismo e fortalecendo o comércio local. Nossa equipe está empenhada dia e noite para garantir que a obra seja entregue dentro do prazo, com a qualidade que a população merece. Essa construção simboliza o futuro que queremos para Belém: moderno, integrado e promissor", destaca Adler Silveira, titular da Seinfra.

A instalação das vigas já foi finalizada e os trabalhos avançam na construção dos mastros, peça central da estrutura estaiada, que já alcançou 50 metros de altura, com a primeira etapa da travessa concluída. No lado de Icoaraci, as equipes estão focadas na armação da laje do tabuleiro, etapa final para finalizar a estrutura da ponte nesse trecho, enquanto no lado de Outeiro, os trabalhos estão concentrados no lançamento das pré-lajes do tabuleiro, garantindo a continuidade da construção sobre a área de travessia.

Com 414 metros de comprimento e 10,5 metros de largura, o trecho central do equipamento público será sustentado por uma estrutura estaiada, composta por cabos de aço que garantem maior resistência e segurança. O design inovador utilizado na ponte oferece dois vãos de navegação de 117 metros cada, assegurando a fluidez e a proteção do tráfego aquaviário.

Emprego e renda - A nova ponte gera cerca de 120 empregos diretos e cerca de 200 indiretos, o que impulsiona a economia local, com benefícios tanto para moradores quanto para turistas. A nova ponte, além de facilitar o acesso às praias de Outeiro, um dos destinos turísticos mais procurados da região, fortalecerá o comércio entre os dois distritos, a partir da redução de custos logísticos e da promoção de maior eficiência no transporte de mercadorias e serviços.