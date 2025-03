Estado assina Ordem de Serviço para início de obras da Ponte do Rio Itaporanga

O Governo do Pará assinou nesta segunda-feira (17) a Ordem de Serviço para o início da obra da ponte do Rio Itaporanga, o município de Barcarena, nordeste paraense. O investimento irá fortalecer a infraestrutura e mobilidade urbana na cidade que integra a Região Metropolitana de Belém, além de alavancar a economia, reduzindo em aproximadamente 40 minutos o deslocamento entre a Sede e o Polo Industrial, beneficiando cerca de 150 mil pessoas.

"Esta obra é fundamental para a integração da cidade de Barcarena, que cresceu, se desenvolveu, mas acabou ficando dividida entre a Sede, Vila dos Cabanos e Vila do Conde. Esta ponte integra as regiões, garantindo mobilidade, integração, aproxima, desenvolve, cria oportunidades, gera união. Estamos resgatando um compromisso histórico para a população, que a partir de hoje se transforma em realidade", destacou o governador do Pará, Helder Barbalho.

A obra é uma parceria entre o Estado e a Prefeitura de Barcarena. Os serviços serão executados no eixo da PA-481, fazendo ligação com a PA-151, facilitando o transporte rodoviário sem grandes interferências na hidrovia natural do rio, com mínimo impacto ambiental no local e na região.

"Esse é um momento muito importante, tão esperado por todos que moram em Barcarena. Essa obra é importantíssima para o nosso município, para as pessoas. Estamos pensando em um volume de 60 mil pessoas que vão e vem nesses dois espaços do município. Não se discute a importância econômica, mas também é uma obra que nos aproxima como pessoas. Hoje damos mais um passo para que Barcarena seja mais integrada", falou o prefeito de Barcarena, Renato Ogawa.

O ambulante Antônio Pamplona afirma que a construção da ponte é algo bastante esperado pela população barcarenense, principalmente para quem mora no bairro São Francisco, considerado um dos mais antigos da cidade e que agora estará ligado diretamente à Sede municipal.

"Essa ponte vai ligar a parte da Barcarena Sede à Vila de São Francisco, além de proporcionar acesso até para o Sul do Pará a partir daqui. É uma obra de suma importância, investimento em progresso, desenvolvimento não só da cidade, mas de toda uma região. É algo que a gente espera há mais de 40 anos", destacou o morador.

O novo equipamento público será executado através da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e terá uma estrutura de característica estaiada, método construtivo que, além da segurança, proporciona um visual que normalmente torna as pontes cartões postais onde são construídas.

Além de proporcionar o escoamento da produção de maneira rápida, a nova ponte também garante emprego e melhoraria na renda dos pequenos comerciantes e dos profissionais autônomos, como o mototaxista Alexandre Ferreira.

"A população gostou bastante dessa notícia, vai influenciar e melhorar a nossa ida para a Sede de Barcarena. O acesso vai ser mais rápido e com segurança. Às vezes a gente tem que ir por fora, dando uma volta, é longe. Com a ponte, isso aqui vai ser um espetáculo. Vamos economizar bastante", comemorou Alexandre Ferreira.

Com uma extensão de 380 metros, a Ponte sobre o Rio Itaporanga terá 11,70 metros de largura, com duas pistas de rolamento, sinalização viária, ciclovia e calçada; além de iluminação pública com postes de led. Atendendo as demandas energéticas de sustentabilidade, serão instaladas placas fotovoltaicas, um dos principais equipamentos do sistema de energia solar.

As vias da ponte garantirão tanto o alto tráfego para veículos, como também para pedestres e ciclofaixas.

"O dia 17 de março de 2025 ficará marcado na história de Barcarena. Nessa data assinamos essa importância Ordem de Serviço para a realização daquela que não é só uma obra, mas a realização de um sonho. São 380 metros de uma ponte que vai ligar dois lados importantes de Barcarena. É o escoamento da produção, mais infraestrutura e mobilidade para as pessoas, marcas da gestão do Governo do Pará e da Prefeitura de Barcarena", enfatizou o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.