Com investimentos de R$ 5 bi, COP 30 garante melhorias na infraestrutura de Belém, diz Helder

O governador do Pará, Helder Barbalho, ressaltou que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) é a oportunidade para que Belém receba melhorias em sua infraestrutura e citou os investimentos na ordem de R$ 5 bilhões dos governos federal, estadual e municipal, em obras e serviços voltados ao evento. Ele falou sobre o assunto durante entrevista ao portal Metrópoles.

“Nós estamos implementando iniciativas e ações que possam deixar um legado para Belém, que possam trazer à cidade qualidade para a sua mobilidade urbana, por exemplo, com novos ônibus, com o transporte público digno para a população, investimentos em abastecimento de água, em tratamento de esgoto, em macrodrenagem”, disse.

Helder Barbalho citou, ainda, os investimentos em capacitação, por meio de curso de formação, para atender às delegações de mais de 190 países que devem participar do evento em novembro. Segundo ele, o objetivo é alcançar 100 mil cursos de capacitação, principalmente no segmento de hotelaria, fazendo com que o Pará se consolide como um destino turístico mais popular, e que os turistas desfrutem de uma “cidade bela, cercada de floresta, rios, da melhor gastronomia do planeta, de povos tradicionais, de povos indígenas, quilombolas, extrativistas e de muita gente boa”.

A escolha de Belém para sediar a COP30, no mês de novembro deste ano, foi oficializada no fim de 2023.