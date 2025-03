Belém terá apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública durante a COP-30

Belém contará com o apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) durante a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-30), em novembro de 2025, na capital paraense. A estratégia, que visa garantir a seguridade em meio ao evento, foi alinhada em reunião realizada com representantes da Senasp e da prefeitura de Belém nesta quarta-feira (12).

A comitiva da Senasp foi recebida pelo comando da Guarda Municipal de Belém (GMB), incluindo a inspetora-geral Elen Melo, o subinspetor-geral Antônio Carlos Tavares e o chefe de gabinete, João Paulo Paixão. Durante o encontro foram discutidos detalhes sobre a segurança municipal e o apoio que a GMB prestará durante a conferência. Entre as pautas: temas como o papel dos patrulhamentos, rondas e segurança no translado dos visitantes na capital, além do preparo do efetivo e do suporte necessário ao longo de todo o evento.

Os membros da Senasp também visitaram o Sistema Integrado de Monitoramento e o Sistema de Informações Municipais (SIM). Na ocasião, foram apresentadas as 60 câmeras espalhadas pela Região Metropolitana de Belém, além das tecnologias de comunicação por rádio e infraestrutura utilizadas para monitorar a cidade.

Apoio

O tenente-coronel Bruno Rezende Cabral, da Polícia Militar do Mato Grosso, enfatizou a relevância da GMB no apoio às escoltas e deslocamentos das autoridades durante a COP 30. "A COP 30 vai reunir líderes do mundo todo. Pela primeira vez na Amazônia, essas autoridades vão circular por toda Belém. É de suma importância que todos saibam que a segurança estará resguardada", afirma o tenente-coronel.

Capacitação

A inspetora-geral da GMB destacou os esforços contínuos da corporação na capacitação dos agentes para garantir uma atuação eficiente durante a COP 30. "Durante a visita da Senasp, mostramos nosso efetivo, o sistema de videomonitoramento e todas as capacidades que a segurança municipal pode oferecer. Estamos em esforços constantes para o aprimoramento do corpo de agentes. Nos grupamentos especializados, nosso propósito é fazer com que este evento aconteça com total eficácia na proteção e segurança da cidade", diz Elen Melo.