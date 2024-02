Conselho Federal de Medicina cassa registro de Dr. Jairinho, preso pela morte do menino Henry

O ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, teve o registro profissional de médico cassado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) na última terça-feira (22). Jairinho foi preso em abril de 2021 pelo homicídio do enteado, Henry Borel, de 4 anos, em 8 de março daquele mesmo ano.

No julgamento realizado na terça-feira, o plenário decidiu, por unanimidade, pela cassação em caráter definitivo. A medida será encaminhada ainda esta semana para divulgação no Diário Oficial, conforme previsto no Código de Processo Ético Profissional.

A sindicância contra Jairinho foi aberta quando vieram à tona as primeiras suspeitas de participação dele na morte do enteado, o menino Henry Borel, de 4 anos. Ele e a mãe de Henry, a professora Monique Medeiros, estão presos desde abril e responderão na Justiça.

À Jairinho foram imputados os crimes de homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunha; e à Monique os crimes de homicídio triplamente qualificado na forma omissiva, tortura omissiva, falsidade ideológica e coação de testemunha.