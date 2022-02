Conselho de Medicina investigará a circunstância da morte de paciente ironizada por estudante

O Conselho Regional de Medicina (CRM) declarou que irá investigar as circunstâncias da morte da paciente que foi ironizada nas redes sociais por uma estudante de medicina. A futura médica cumpria o estágio na Unidade Mista Dr. José Carlos de Gusmão, no município de Marechal Deodoro, na quarta-feira (9), quando a paciente deu entrada com indícios de infarto e, horas depois, morreu no local.

"Estamos apurando se havia um médico responsável no local e, como ela colocou essa mensagem no Instagram, queremos saber se o responsável sabia e se isso de alguma forma afetou o tratamento da paciente", disse o presidente do CRM, Fernando Pedrosa.

Segundo Pedrosa, o CRM não é responsável por investigar a conduta da estudante. "Isso cabe ao colegiado da faculdade onde ela estuda, que deve julgar essa conduta. Nós vamos apurar se ela era supervisionada e quais foram as causas da morte da paciente", afirmou.

A estudante envolvida no caso foi afastada das suas funções acadêmicas. Na tarde desta quinta-feira (10), haverá uma reunião com o Conselho Superior para definir o futuro da estudante de medicina. Eles decidirão se ela segue afastada por seis meses ou se terá outras punições.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)