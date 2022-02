Irmã de mulher ironizada por estudante de Medicina desabafa: ‘Vai matar muito paciente'

A dona de casa Vilma Leite comentou sobre a irmã, Lenilda Silva, que teve a morte ironizada por uma estudante de medicina. Vilma revelou que a família ficou em choque ao ver os comentários irônicos feitos pela acadêmica. A futura médica reclamou, nas redes sociais, que teve a hora de dormir interrompida por uma mulher que chegou passando mal à unidade de saúde. A paciente morreu uma hora depois de dar entrada no hospital.

'Vai matar muito paciente desse jeito', disse Vilma Leite desabafando sobre a atitude da estudante.

Os familiares de Lenilda Silva ainda não conseguiram superar os acontecimentos. “A filha dela já está vindo de São Paulo, e o filho mora aqui (em Marechal Deodoro). Eles já estão movendo uma ação com advogado”, declarou Vilma. Lenilda Silva deu entrada na Unidade de Saúde com indícios de infarto, porém, a causa do óbito não foi divulgada.

O caso aconteceu na Unidade Mista Dr. José Carlos Gusmão, em Alagoas.

