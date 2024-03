Conheça a usina que pode afetar toda internet no Brasil

A Superintendência do Patrimônio da União (SPU-CE) concedeu autorização para a construção da usina de dessalinização na Praia do Futuro, em Fortaleza. O projeto tem gerado polêmica por conta do potencial risco para a estabilidade da internet no Brasil, uma vez que a estrutura pode cortar os cabos submarinos que são essenciais para a conexão da rede no país.

O governo do Ceará anunciou o projeto da usina para converter água do mar em água potável, com a promessa de elevar em 12% o fornecimento de água na região metropolitana de Fortaleza. A construção ainda precisa de aprovação de outros órgãos federais para ser iniciada, e se tudo seguir sem interrupções, as obras iniciam ainda este mês de março.

O projeto tem gerado um conflito entre as organizações governamentais do Ceará e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Segundo a Anatel, o rompimento dos cabos de fibra ótica presentes no local cortariam o fluxo na conectividade entre o Brasil e outros países, abrangendo pontos na Europa e América do Norte. Em direção ao sul, essas conexões passam pela costa brasileira, chegando a locais como o litoral da região sudeste.

Ainda conforme a Anatel, os cabos submarinos estão instalados na Praia do Futuro há décadas, antecedendo a privatização do setor de telecomunicações, e sua manutenção é um processo lento e complexo.

Cagece e Anatel discordam em relação à usina

A Anatel alega que a SPE-Águas de Fortaleza, que realiza o projeto, não considera diretrizes internacionais necessárias para o cuidado dos cabos, e que é possível seguir com a usina de outras formas. Já a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), afirma que não vê nenhum risco para os cabos submarinhos.

As obras da usina de dessalinização possuem previsão para término no início de 2026, por meio de um consórcio com investimento previsto de R$ 3,2 bilhões. Quando pronta, a estrutura deve auxiliar no fornecimento de água potável a regiões necessitadas, especialmente em períodos de seca.