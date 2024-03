Danos em cabos submarinos no mar Vermelho afetam tráfego de internet

Na última segunda-feira (04), autoridades divulgaram a informação de que danos significativos foram identificados nos cabos submarinos de telecomunicações no Mar Vermelho, causando interrupções na conectividade de internet entre Ásia, Europa e Oriente Médio.

A interrupção, que impactou aproximadamente 25% do tráfego nessas regiões, levantou especulações sobre possíveis atos de sabotagem, possivelmente ligados a grupos rebeldes houthis do Iêmen.

Empresas de telecomunicações globais, incluindo a HGC Global Communications e a Seacom, relataram cortes em quatro importantes cabos, comprometendo a transferência de dados. As linhas afetadas incluem Ásia-África-Europa 1, Europe India Gateway e TGN-Gulf.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, a Seacom informou que "os testes iniciais indicam que o segmento afetado está dentro das jurisdições marítimas do Iêmen no sul do Mar Vermelho" e está redirecionando o tráfego.

A Tata Communications, parte do conglomerado indiano e responsável pela linha Seacom-TGN-Gulf, também comunicou à AP que "iniciou ações reparadoras imediatas e apropriadas" após o corte da linha.

Esses cabos são essenciais para a infraestrutura digital global, suportando uma parte significativa do tráfego de internet e das informações comerciais. A reparação das estruturas enfrenta dificuldades na obtenção de autorizações para operações no local afetado.

A suspeita de sabotagem aumentou com a divulgação, por grupos afiliados aos houthis, de mapas que detalham a localização desses cabos, acompanhados de mensagens que sugerem controle sobre essas rotas essenciais de dados.

A região do Mar Vermelho é estratégica não apenas por sua importância comercial marítima, mas também como um ponto crucial para o fluxo de dados globais.